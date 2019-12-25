Во Всеволожске десятиклассница отравилась таблетками из-за негативного сообщения от парня

Таким образом она хотела привлечь к себе внимание.

Во Всеволожске десятиклассница отравилась таблетками после ссоры с молодым человеком. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Из Всеволожской КМБ поступила телефонограмма, о том, что поздним вечером 18 октября бригадой скорой помощи из квартиры дома по Народной улице города Всеволожска с пероральным отравлением лекарственными веществами госпитализирована десятиклассница из Выборга (домашнее обучение). Со слов бабушки, внучка после ссоры с парнем выпила множество таблеток.

Несовершеннолетняя состоит на учете в ПНД с 2019 года с диагнозом "нервная анорексия, булимия". Из объяснений школьницы следует, что она получила от своего молодого человека негативное SMS. После этого она приняла таблетки с целью привлечения к себе внимания, совершать суицид намерения не имела.

Ранее в Петербурге госпитализировали девятиклассника, отравившегося ликером.

Фото: pexels