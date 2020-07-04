Большинство петербуржцев выступили за единую школьную форму

При этом 47% респондентов считают, что в каждой школе должна быть своя форма.

Большинство петербуржцев выступили за введение единой школьной формы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Петербургским дневником" и "Единой картой петербуржца".

За единую школьную форму проголосовали 63% опрошенных. Еще 14% петербуржцев считают, что единая форма нужна только в некоторых учебных заведениях. О том, что школьная форма вовсе не нужна, высказались 17% респондентов. С ответом затруднились 6%.

При этом 47% респондентов считают, что в каждой школе должна быть своя форма, а 32% уверены, что одежда должна быть единой для всех учеников.

К 1 сентября в Петербурге заработают четыре новые школы.

Фото: Piter.tv