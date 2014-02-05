В Красносельском районе для школы №208 построят новое здание

Школа сможет принять 550 человек – 22 класса.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство нового здания для школы №208 Красносельского района. Объект будет располагаться на улице Добровольцев, дом 8 лит. А, сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа сможет принять 550 человек – 22 класса. На первом этаже разместится начальная школа со своими классами и комнатами для сна, мастерские для старших классов, спортивный блок с двумя бассейнами. На втором этаже, кроме учебных классов для средней и старшей школы, предусмотрены физкультурный и актовый залы. На 3 этаже – библиотека. Входы во все помещения будут выполнены с учетом доступа маломобильных групп населения.



Строительство школы будет вестись за счет средств регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

Недавно на Идрицкой улице достроили школу на 650 человек.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга