В Калининском районе Петербурга появится школа на 900 мест

Строительство школы планируется включить в АИП на 2025 год.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова были одобрены изменения в документации по планировке территории в Калининском районе. На участке, ограниченном проспектом Маршала Блюхера, Лабораторным проспектом, Бестужевской улицей, перспективным продолжением Бестужевской улицы, Кушелевской дорогой, планируется построить школу на 900 мест.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", строительство школы планируется включить в АИП на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Ранее на Муринской дороге достроили сад на 160 мест.

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