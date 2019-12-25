Школа на 825 мест в Адмиралтейском районе готова на 95%

Застройщик безвозмездно передаст образовательное учреждение в городскую собственность.

В Адмиралтейском районе Петербурга завершается строительство общеобразовательной школы на ул. Малая Митрофаньевская, 5 корп.3 строение 1. Объект готов на 95%, строительство должно завершиться этим летом. Застройщик безвозмездно передаст образовательное учреждение в городскую собственность, отметил портал "Строительный Петербург".

Четырехэтажное здание сможет принять 825 школьников. В школе, помимо учебных классов, есть спортзал, помещение для хореографии и гимнастики, актовый зал на 568 посадочных мест с сектором для размещения маломобильных посетителей, библиотека с читальным залом, кабинет информатики, а также кабинеты физики и химии с лабораторными.

Школу также оборудуют помещениями для кружков, медицинским блоком и обеденным залом. Начальные классы разместятся в отдельном блоке с собственным входом.

На прилегающей территории будут площадки для подвижных игр, беговая дорожка на 100 м, площадки для игры в баскетбол, футбол и волейбол, а также зона с уличными тренажерами.

По поручению губернатора Александра Беглова, сотрудники Комитета по строительству еженедельно выезжают на площадки девелоперов и проводят мониторинг строительной готовности соцобъектов.

Также в трёх районах Петербурга построят две школы и и детский сад.

Фото: портал "Строительный Петербург"