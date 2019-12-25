В трёх районах Петербурга построят две школы и и детский сад

Разрешения на строительство выдал Госстройнадзор Санкт-Петербурга.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешения на строительство двух школ и детского сада в Калининском, Невском и Московском районах города.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", одна из школ будет находиться в Невском районе на Русановской улице, уч. 5. Здание разделят на два блока – для начальной и основной школ. В учреждении будет два бассейна, спортзал, актовый зал, библиотека, лаборатории. Ходить в школу будут 550 человек. Объект построят за счет средств городского бюджета.

Ещё одна школа появится в Калининском районе на улице Академика Константинова, уч. 18. Объект рассчитан на 1125 учеников. Кроме учебных классов, здесь будет два бассейна, два спортивных зала и библиотека.

Детский сад на 300 мест появится в Московском районе на Пулковском шоссе. Воспитанники смогут заниматься в бассейне, физкультурном и музыкальном залах.

Также ранее были выданы разрешения на строительство школы и двух детских садов в Петербурге.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга