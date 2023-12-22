На Васильевском острове построят ещё одну школу на 1650 мест

На территории школы будет оборудовано современное спортивное ядро с зоной уличной гимнастики, полосой препятствий и специальными площадками для игр с мячом.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство современной школы на 16590 человек в Василеостровском районе на улице Гончарова.

По данным портала "Строительный Петербург", в школе проектом предусмотрены спортивный блок с бассейном и залами, библиотека, актовый зал, а также классы для кружков и дополнительного образования, включая уникальный эколого-биологический центр на 4 этаже.

На территории школы будет оборудовано современное спортивное ядро с зоной уличной гимнастики, полосой препятствий и специальными площадками для игр с мячом.

Также будут созданы условия для беспрепятственного и безопасного доступа для маломобильных групп населения.

Ранее Госстройнадзор выдал разрешение на строительство школы на 1650 мест на Невской губе.

Фото: Госстройнадзор Петербурга