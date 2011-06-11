Стали известны сферы в Петербурге с наибольшим числом вакансий за лето

Общее число открытых вакансий по всей стране за последний месяц составило более 1,1 миллиона предложений, что на 4% выше потребности работодателей начала летнего периода.

Эксперты портала hh.ru провели исследование, определив направления, где легче всего устроиться на работу летом 2025 года в Санкт-Петербурге.

Общее число открытых вакансий по всей стране за последний месяц составило более 1,1 миллиона предложений, что на 4% выше потребности работодателей начала летнего периода. В Северной столице за аналогичный временной отрезок появилось свыше 91 тысячи объявлений о вакансиях, что также превышает показатели предыдущих летних месяцев на 4%.

Наиболее востребованной сферой занятости в Петербурге остается область продаж, где открыто более 17 тысяч позиций для продвижения услуг и товаров. Вторая позиция принадлежит рабочим специальностям, где требуется более 14 тысяч сотрудников. Третью строчку занимает сектор производства, нуждающийся в привлечении более 13 тысяч специалистов.

Особенную острую нехватку персонала испытывают научные и образовательные учреждения города. В течение месяца объем предложений для педагогов, репетиторов и учителей вырос на 24%, что стало наибольшим показателем прироста спроса на кадровые ресурсы за последние 30 дней.

Кроме того, активность на рынке увеличилась на 7% в секторе подбора персонала и HR-направлении, на 6% выросла востребованность продавцов и специалистов по обслуживанию клиентов, а также на столько же повысился интерес к работникам розницы.

Ранее мы сообщили о том, что почти 40% петербуржцев спорят с коллегами из-за кондиционеров.

Фото: Piter.TV