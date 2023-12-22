В Петербурге стартовал 9-ый сезон проекта "Поющие мосты"

В 2024 году фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 220-летию со дня рождения Михаила Глинки.

Стартовал 9-ый сезон проекта "Поющие мосты", сообщили в Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

В 2024 году фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. На открытии нового сезона звучали увертюры к операм "Руслан и Людмила", "Пиковая дама" и "Евгений Онегин".

Проект "Поющие мосты" стал возможен благодаря уникальной смарт-системе распределённого звука, аналогов которого нет больше ни в одном регионе России. Смарт-система в проекте "Поющие мосты" позволяет создать единое звуковое пространство с синхронизацией звука, объединяющего два берега Невы, но и возможность разделить трансляцию на каждый берег и по разные стороны Дворцового моста.

В ночь с 31 мая на 1 июня состоится торжественный концерт симфонического оркестра Музыкального театра имени Ф.И.Шаляпина – "Музыка Дворцового моста".

Фото: Piter.tv