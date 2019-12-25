С 17 сентября перекроют съезд с КАД Петербурга на Владимирский проспект

На 2-м километре Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга перекроют съезд на Владимирский проспект в Сестрорецке. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Мера связана с производством дорожных работ с 17 по 21 сентября. Также закроют выезд с Владимирского проспекта на внутреннее кольцо.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения). <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Планируются фрезерование асфальтобетонного покрытия, деструктуризация и разборка цементно-песчаного основания, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Генеральный подрядчик – АО "ВАД".
Ранее на Piter.TV: реверсивное движение на участке "Сортавалы" введено с 11 сентября.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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