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С 17 сентября перекроют съезд с КАД Петербурга на Владимирский проспект
Сегодня, 9:25
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С 17 сентября перекроют съезд с КАД Петербурга на Владимирский проспект

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Мера связана с производством дорожных работ с 17 по 21 сентября.

На 2-м километре Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга перекроют съезд на Владимирский проспект в Сестрорецке. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Мера связана с производством дорожных работ с 17 по 21 сентября. Также закроют выезд с Владимирского проспекта на внутреннее кольцо. 

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения). <…> ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Планируются фрезерование асфальтобетонного покрытия, деструктуризация и разборка цементно-песчаного основания, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Генеральный подрядчик – АО "ВАД".

Ранее на Piter.TV: реверсивное движение на участке "Сортавалы" введено с 11 сентября. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: владимирский проспект, кад петербурга, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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