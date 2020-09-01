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"Севкабель Порт" открыл горку у моря
Сегодня, 13:59
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"Севкабель Порт" открыл горку у моря

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Спускаться на такой горке можно будет на "ватрушке".

В Петербурге открылась еще одна зимняя горка. Конструкцию установили на территории "Севкабель Порта". Об этом сообщили в tg-канале пространства.

В этом году горку установили неподалеку от катка. Спускаться на такой горке можно будет на "ватрушке". Билеты  можно купить в единой кассе. 

Стоимость одного спуска составляет от 100 до 150 рублей, день безлимитных катаний — от 400 до 500 рублей.

Ранее на Piter.tv: на Конюшенной площади 16 декабря заработает каток.

Фото: Telegram / Севкабель Порт

Теги: горка у моря, зимние развлечения, куда сходить в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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