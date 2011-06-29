Небо над Ленобластью озарило северное сияние

В небе над Ленобластью ночью 26 февраля заметили северное сияние, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Явление засняли около Шепелевского маяка в Ломоносовском районе, сияло примерно до 00:45.
Магнитных бурь так и не было пока, но нет и луны, если выбраться подальше от засветок, то можно полюбоваться не только звездами и сиянием, но и застывшим морем.
Екатерина Стрельникова, фотограф
Кроме того, небо озарило сиянием над Финским заливом.
Ранее охотник за северным сиянием рассказала, где и как "ловить" явление в регионе.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова, Дарина Соболь)
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