Небо над Ленобластью озарило северное сияние

Явление засняли около Шепелевского маяка в Ломоносовском районе.

В небе над Ленобластью ночью 26 февраля заметили северное сияние, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Явление засняли около Шепелевского маяка в Ломоносовском районе, сияло примерно до 00:45.

Магнитных бурь так и не было пока, но нет и луны, если выбраться подальше от засветок, то можно полюбоваться не только звездами и сиянием, но и застывшим морем. Екатерина Стрельникова, фотограф

Кроме того, небо озарило сиянием над Финским заливом.

Ранее охотник за северным сиянием рассказала, где и как "ловить" явление в регионе.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова, Дарина Соболь)