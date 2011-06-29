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Небо над Ленобластью озарило северное сияние

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Явление засняли около Шепелевского маяка в Ломоносовском районе.

В небе над Ленобластью ночью 26 февраля заметили северное сияние, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Явление засняли около Шепелевского маяка в Ломоносовском районе, сияло примерно до 00:45. 

Магнитных бурь так и не было пока, но нет и луны, если выбраться подальше от засветок, то можно полюбоваться не только звездами и сиянием, но и застывшим морем. 

Екатерина Стрельникова, фотограф 

Кроме того, небо озарило сиянием над Финским заливом. 

Ранее охотник за северным сиянием рассказала, где и как "ловить" явление в регионе. 

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова, Дарина Соболь) 

Теги: ломоносовский район, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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