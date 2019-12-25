Ночью 2 марта в Ленобласти запечатлели северное сияние

В Ленобласти ночью 2 марта несколько фотографов запечатлели северное сияние. Снимки были сделаны на Ладожском озере и озере Волоярви.
Волоряви – озеро на территории Рахьинского городского поселения Всеволожского района Ленобласти.
Еще один фотограф сделал снимки в Пятиречье Ленобласти.
Ранее фотографы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.
Фото: Instagram/ @gin_tonyk; Telegram/ Астро Фото Болото (Саша Шадов); Instagram/ @vitalikd
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