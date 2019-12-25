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Ночью 2 марта в Ленобласти запечатлели северное сияние
Сегодня, 8:07
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nastya960

Ночью 2 марта в Ленобласти запечатлели северное сияние

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Снимки сделаны на Ладожском озере и озере Волоярви.

В Ленобласти ночью 2 марта несколько фотографов запечатлели северное сияние. Снимки были сделаны на Ладожском озере и озере Волоярви. 

Волоряви – озеро на территории Рахьинского городского поселения Всеволожского района Ленобласти.

Еще один фотограф сделал снимки в Пятиречье Ленобласти.

Ранее фотографы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.

Фото: Instagram/ @gin_tonyk; Telegram/ Астро Фото Болото (Саша Шадов); Instagram/ @vitalikd

Теги: ладожское озеро, северное сияние
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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