Сериал "Проект „Анна Николаевна“" покажут летом на ТНТ

Ранее его можно было посмотреть только в онлайн-кинотеатре.

Российский сериал "Проект "Анна Николаевна" с Зоей Бербер в главной роли выйдет этим летом на ТНТ. Ранее сериал показывали только в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD". Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Актриса Зоя Бербер сыграла андроида Анну Николаевну, которая поступает на службу в полицию в небольшом провинциальном городке. Женщина-робот должна бороться с преступностью, но в это же время учиться общаться с людьми, не раскрывая своей сущности. Коллеги думают, что Анна Николаевна обычный человек, дочь замминистра.

Также в сериале снялись Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова, Михаил Пореченков.

Ранее проект продлили на второй сезон. Действие уже будет разворачиваться в Москве.

Видео: YouTube/ iVideos