Актёр Тони Шалхуб сыграет Карлоса Гона в сериале "Падение автомобильного бога"

Карлос Гон – один из самых ярких представителей современного автобизнеса.

В ноябре 2018 года Карлос Гон был арестован в Японии по ряду серьезных обвинений, в марте 2019-го его выпустили под залог в 1 млрд иен, а в декабре он сбежал из-под домашнего ареста в Бейрут. Этой истории посвятят новый сериал, сообщило издание 110km.

Карлос Гон – один из самых ярких представителей современного автобизнеса. Некогда он спас от банкротства Nissan, но со временем в Японии стало расти недовольство незначительной ролью, которая отводилась компании в альянсе с Renault. Осенью 2018 года Карлос Гон был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и в использовании средств Nissan в личных целях. Несколько месяцев миллиардер провел в японской тюрьме в достаточно суровых условиях.

В марте 2019 года ему разрешили выйти под залог в 1 млрд иен (порядка 580 млн рублей в пересчете по курсу). Однако в декабре 2019 года Карлос Гон сбежал. Побег организовал ветеран спецназа США Майкл Тейлор и его сын Питер. Карлоса Гона спрятали в ящике для аудиооборудования и вывезли из охраняемого здания. Ящик был очень большим, чтобы его могли просветить рентгеном в аэропорту, поэтому контейнер с бизнесменом долетел до Бейрута.

Этот эпизод найдет отражение в новом сериале "Падение автомобильного бога", снятом компаниями Fremantle, Anonymous Content, Passenger Ричарда Брауна и Revolution Films Майкла Уинтерботтома. Режиссером выступит двукратный обладатель "Оскара" Альфонсо Куарон, а роль Карлоса Гона исполнит Тони Шалхуб.

Фото: pxhere.com