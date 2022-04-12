Сергей Крикалев рассказал, как оказался "узником в космосе"

Космонавт Сергей Крикалев поделился воспоминаниями о том, как "застрял" в космосе в 1991 году. Он вынужден был задержаться в экспедиции и пробыл на МКС 311 суток.
Как рассказал Крикалев "Петербургскому дневнику", к изменившимся обстоятельствам пришлось готовиться и физически, и психологически.
В связи с техническими проблемами два следующих полета (с австрийским и казахским космонавтами) объединили в один. Руководитель полета Валерий Рюмин предложил мне остаться еще на одну экспедицию – так было бы проще для всех.
Сергей Крикалев.
На раздумия было всего 3 часа. Космонавт сравнил ситуацию с беговой дистанцией: ты готовишься пробежать 5 км и думаешь, что тебе осталось 2 км, но дистанция вдруг увеличивается до 10 км.
Чтобы добраться до конца дистанции, мне в тот момент пришлось переосмыслить необходимость соблюдения режима, начать немного больше времени тратить на восстановление, чтобы хватило сил добраться до финиша.
Регулярные занятия спортом способствовали тому, чтобы поддерживать свою физическую форму и безопасно вернуться на Землю. На МКС была беговая дорожка, велоэргометр, эспандеры, тренажеры.
Экипаж вернулся на Землю 25 марта 1992 года. Это произошло уже после распада СССР.
Сегодня, в День космонавтики, в Московском парке Победы подсветили памятник Сергею Крикалеву.
Фото: krikalev.ru
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