Сергей Крикалев рассказал, как оказался "узником в космосе"

В 1991-1992 годах космонавт пробыл на МКС рекордные 311 дней.

Космонавт Сергей Крикалев поделился воспоминаниями о том, как "застрял" в космосе в 1991 году. Он вынужден был задержаться в экспедиции и пробыл на МКС 311 суток.

Как рассказал Крикалев "Петербургскому дневнику", к изменившимся обстоятельствам пришлось готовиться и физически, и психологически.

В связи с техническими проблемами два следующих полета (с австрийским и казахским космонавтами) объединили в один. Руководитель полета Валерий Рюмин предложил мне остаться еще на одну экспедицию – так было бы проще для всех. Сергей Крикалев.

На раздумия было всего 3 часа. Космонавт сравнил ситуацию с беговой дистанцией: ты готовишься пробежать 5 км и думаешь, что тебе осталось 2 км, но дистанция вдруг увеличивается до 10 км.

Чтобы добраться до конца дистанции, мне в тот момент пришлось переосмыслить необходимость соблюдения режима, начать немного больше времени тратить на восстановление, чтобы хватило сил добраться до финиша.

Регулярные занятия спортом способствовали тому, чтобы поддерживать свою физическую форму и безопасно вернуться на Землю. На МКС была беговая дорожка, велоэргометр, эспандеры, тренажеры.

Экипаж вернулся на Землю 25 марта 1992 года. Это произошло уже после распада СССР.

Сегодня, в День космонавтики, в Московском парке Победы подсветили памятник Сергею Крикалеву.

Фото: krikalev.ru