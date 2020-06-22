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Как выглядят и что обозначают новые арт-объекты у Петропавловской крепости

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Выставка будет открыта до 16 сентября.

У Петропавловской крепости  среду, 16 июня появились арт-объекты проекта "Серебряное Ожерелье России". 11 серебряных бусин символизируют регионы Северо-Запада страны.

Одним из гостей открытия выставки стала Полина Осетинская, художница бусины Псковской области.

Идея проекта отсылает к популярному туристскому маршруту между регионами. Расположить бусины было решено в соответствии с географической локацией представленных регионов (Два синхрона с отзывами посетителей выставки)

Одиннадцатая бусина — большой зеркальный шар — посвящена Санкт-Петербургу. Она является сердцем арт-инсталляции и не имеет конкретного автора. 

Материал подготовили: Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова

Теги: арт объекты, петропавловская крепость
Категории: Новости СПб, Репортажи, Лента новостей,

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