Как выглядят и что обозначают новые арт-объекты у Петропавловской крепости

Выставка будет открыта до 16 сентября.

У Петропавловской крепости среду, 16 июня появились арт-объекты проекта "Серебряное Ожерелье России". 11 серебряных бусин символизируют регионы Северо-Запада страны.



Одним из гостей открытия выставки стала Полина Осетинская, художница бусины Псковской области.

Идея проекта отсылает к популярному туристскому маршруту между регионами. Расположить бусины было решено в соответствии с географической локацией представленных регионов (Два синхрона с отзывами посетителей выставки)



Одиннадцатая бусина — большой зеркальный шар — посвящена Санкт-Петербургу. Она является сердцем арт-инсталляции и не имеет конкретного автора.

Материал подготовили: Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова