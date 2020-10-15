Семен Альтов проведет творческий вечер во Дворце искусств Ленобласти

Писатель-сатирик Семен Альтов снова выйдет на сцену после годового перерыва. Как рассказал телеканал "Санкт-Петербург", творческий вечер Альтова пройдет 1 апреля во Дворце искусств Ленобласти. Программа писателя называется "Мир уцелел, потому что смеялся".
Известно, что за время творческого перерыва Альтов вместе с супругой переболел коронавирусом, поэтому на концерте сатирик будет говорить в том числе и о насущном – о пандемии. Этот случай можно назвать редким исключением: про то, о чем говорят все, Альтов предпочитает не говорить.
Такой злободневности никогда у меня не было. Но в этот раз немного о том, что происходило в стране и мире за последний год, я скажу.
Семен Альтов
Писатель пообещал, что потом он вернется к своим излюбленным темам об отцах и детях, животных, мужчинах и женщинах.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге умер известный писатель Наум Синдаловский.
Фото: altov.ru
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