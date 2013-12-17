В Муринском парке пройдет Большой семейный фестиваль

Планируются увлекательные игры, мастер-классы, концертная программа, лекции, квесты для детей и взрослых.

В субботу петербуржцы и жители Ленобласти отметят День семьи, любви и верности. В Муринском парке 6 июля пройдет Большой семейный фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Планируются увлекательные игры, мастер-классы, концертная программа, лекции, квесты для детей и взрослых. На празднике дети и подростки займутся творчеством, увидят шоу мыльных пузырей и полакомятся сладкой ватой. Родители ребят познакомятся с бесплатными возможностями, которые город предоставляет семьям.

Во время фестиваля школьники приготовят корм для птиц, сделают настольный календарь, посадят растение в горшочек, изготовят закладки для книг, распишут почтовую открытку, отсортируют абсолютно безопасные отходы. Все желающие пройдут чек-ап организма.

Участие в фестивале бесплатное. Начало в 11:00.

Ранее мы писали, что на Елагином острове пройдет АртФест.

Фото: Pxhere