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В Муринском парке пройдет Большой семейный фестиваль
Сегодня, 17:33
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В Муринском парке пройдет Большой семейный фестиваль

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Планируются увлекательные игры, мастер-классы, концертная программа, лекции, квесты для детей и взрослых.

В субботу петербуржцы и жители Ленобласти отметят День семьи, любви и верности. В Муринском парке 6 июля пройдет Большой семейный фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. 

Планируются увлекательные игры, мастер-классы, концертная программа, лекции, квесты для детей и взрослых. На празднике дети и подростки займутся творчеством,  увидят шоу мыльных пузырей и полакомятся сладкой ватой. Родители ребят познакомятся с бесплатными возможностями, которые город предоставляет семьям. 

Во время фестиваля школьники приготовят корм для птиц, сделают настольный календарь, посадят растение в горшочек, изготовят закладки для книг, распишут почтовую открытку, отсортируют абсолютно безопасные отходы. Все желающие пройдут чек-ап организма. 

Участие в фестивале бесплатное. Начало в 11:00. 

Ранее мы писали, что на Елагином острове пройдет АртФест.

Фото: Pxhere

Теги: большой семейный фестиваль, день семьи любви и верности, муринский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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