Житель Тихвина подозревается в сексуальных домогательствах к трёхлетней приёмной дочери

Полицейские после опроса отпустили мужчину под обязательство о явке.

Жительница Тихвина обвинила мужа в сексуальных домогательствах к трёхлетней приёмной дочке. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 36-летняя женщина. Она заявила, что её муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трёхлетней приёмной дочери.

Полицейские после опроса отпустили мужчину под обязательство о явке. Сам подозреваемый вину отрицает, ребёнка на время поместили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее школьница из Петергофа сбежала от педофила из Тверской области после 2 месяцев плена.

Фото: Piter.tv