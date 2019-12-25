  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Тихвина подозревается в сексуальных домогательствах к трёхлетней приёмной дочери
Сегодня, 11:30
132
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Тихвина подозревается в сексуальных домогательствах к трёхлетней приёмной дочери

0 0

Полицейские после опроса отпустили мужчину под обязательство о явке.

Жительница Тихвина обвинила мужа в сексуальных домогательствах к трёхлетней приёмной дочке. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 36-летняя женщина. Она заявила, что её муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трёхлетней приёмной дочери.

Полицейские после опроса отпустили мужчину под обязательство о явке. Сам подозреваемый вину отрицает, ребёнка на время поместили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее школьница из Петергофа сбежала от педофила из Тверской области после 2 месяцев плена.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии