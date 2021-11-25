Автор "Улиц разбитых фонарей" раскрыл секрет популярности сериала

Автору "Улиц разбитых фонарей", "Убойной силы", "Комедии строгого режима", подполковнику милиции в отставке Андрею Кивинову сегодня исполняется 60 лет. "Петербургский Дневник" узнал у него, в чем секрет популярности сериала "Улицы разбитых фонарей".
По словам самого автора, сериал стал популярен, потому что он снимался практически как документальный фильм. Все съемки проходили в реальных кабинетах, потому что "ни на что другое денег не было".
Народ видел бедноту на экране, видел какие-то атмосферные узнаваемые вещи. И поэтому все сложилось.
Андрей Кивинов, автор
Подполковник милиции в отставке рассказал, что когда он работал в отделении в Кировском районе, во времена СССР было 3-4 убийства за месяц, в 1992 году – уже 80 убийств. У сотрудников милиции при этом не было ничего, кроме пистолета и удостоверения.
Как победили? Сама ситуация изменилась. Люди насосались денег и начали стараться их сберечь, стали легализовываться.
Андрей Кивинов, автор
В июне умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков.
Фото: стоп-кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"
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