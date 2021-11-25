Автор "Улиц разбитых фонарей" раскрыл секрет популярности сериала

Сегодня Андрею Кивинову исполняется 60 лет.

Автору "Улиц разбитых фонарей", "Убойной силы", "Комедии строгого режима", подполковнику милиции в отставке Андрею Кивинову сегодня исполняется 60 лет. "Петербургский Дневник" узнал у него, в чем секрет популярности сериала "Улицы разбитых фонарей".

По словам самого автора, сериал стал популярен, потому что он снимался практически как документальный фильм. Все съемки проходили в реальных кабинетах, потому что "ни на что другое денег не было".

Народ видел бедноту на экране, видел какие-то атмосферные узнаваемые вещи. И поэтому все сложилось. Андрей Кивинов, автор

Подполковник милиции в отставке рассказал, что когда он работал в отделении в Кировском районе, во времена СССР было 3-4 убийства за месяц, в 1992 году – уже 80 убийств. У сотрудников милиции при этом не было ничего, кроме пистолета и удостоверения.

Как победили? Сама ситуация изменилась. Люди насосались денег и начали стараться их сберечь, стали легализовываться. Андрей Кивинов, автор

В июне умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков.

Фото: стоп-кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"