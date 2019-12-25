В Петербурге 1 декабря можно сдать тест на ВИЧ и получить билет в Музей железных дорог

Так, 1 декабря с 10:00 до 18:00 можно сдать тест на ВИЧ в мобильном пункте у главного входа в музей.

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который ежегодного проходит 1 декабря, Петербургский Центр СПИД совместно с Музеем железных дорог России и Благотворительный фонд "Диакония" проводит акцию по бесплатному и анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Так, 1 декабря с 10:00 до 18:00 можно сдать тест на ВИЧ в мобильном пункте у главного входа в музей (Библиотечный пер., д.4, корп.2). Каждый, кто пройдет тест, получит бесплатный билет в музей!

С 2 по 7 и 9 декабря мобильный пункт продолжит работу у Балтийского вокзала с 16:00 до 20:00.

В Петербурге с начала 2024 года было выявлено менее тысячи новых случаев ВИЧ среди петербуржцев.

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Фото: Роспотребнадзор СПб