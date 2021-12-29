В рамках акции можно сдать новогоднее дерево на переработку.

В Колпино пройдет ежегодная экологическая акция "Елки в щепки". Главная цель акции – сбор новогодних деревьев и их отправка на переработку для использования в качестве вторичного сырья.

В субботу, 15 января, с 11:00 до 13:00 на площадке у ТК "Пирамида" (Октябрьская ул., д.4) любой желающий сможет сдать ель, сосну, пихту или ветки, приобретенные на новогодние праздники.

Собранные деревья отправят к месту кормления бездомных собак на Вознесенском шоссе. Волонтеры смогут сделать из них щепу, которую используют как естественный подстил для животных, а стволы деревьев пригодятся в качестве строительных материалов.

Демонтаж ели на Дворцовой перенесли на 25 января.

Фото: pexels