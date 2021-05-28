Регулярно сдают макулатуру только 11% опрошенных.

Меньше половины петербуржцев сдают макулатуру, но большинство из них делают это не часто. Это следует из результатов опроса, проведенного "Петербургским дневником" и "Единой картой петербуржца".

Регулярно сдают макулатуру только 11% опрошенных, 15% делают это время от времени. Ещё 15% респондентов заявили, что сдают ненужную бумагу редко, и 57% петербуржцев признались, что не делают этого вообще.

Среди тех, кто сдает макулатуру, каждый пятый респондент сказал, что таким образом заботится о природе и сохранении природных ресурсов. Ещё 18% опрошенных сказали, что им жаль выбрасывать бумагу и книги.

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Фото: pxhere.com