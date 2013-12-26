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Комтранс Петербурга закупит еще 348 новых автобусов
Сегодня, 15:31
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Комтранс Петербурга закупит еще 348 новых автобусов

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Комитет по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс» продолжает улучшать транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге.

В пятницу, 15 сентября, было объявлено о начале открытого аукциона на закупку еще 348 новых автобусов большого класса для комфортной перевозки петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Срок поставки транспорта в город запланирован на конец февраля 2024 года. Автобусы будут оснащены низким полом и системами, обеспечивающими доступность для маломобильных граждан. Кроме того, они будут оснащены современными системами и устройствами оплаты.

В текущем году уже было закуплено более 370 автобусов большого и особо большого класса российского и белорусского производства. Новый подвижной состав приобретет подведомственный Комитету по транспорту ГУП "Пассажиравтотранс". 

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура добилась компенсации инвалиду, пострадавшему в ДТП с автобусом.

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы, комтранс, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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