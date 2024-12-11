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"Счастливые" 5000 рублей продают за 2,5 млн в Петербурге
Сегодня, 10:26
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"Счастливые" 5000 рублей продают за 2,5 млн в Петербурге

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Уникальность купюры в серийном номере — 7777797, где почти все цифры — семёрки.

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на платформе Авито купюру номиналом 5000 рублей за 2,5 миллиона рублей. Уникальность банкноты заключается в её серийном номере — 7777797, где почти все цифры — семёрки.

Владелец объявления утверждает, что купюра является талисманом, привлекающим денежный поток в 2025 году, а также представляет ценность для коллекционеров.

Ранее эта же купюра была выставлена на продажу за 3,5 миллиона рублей, однако в этом году цена была снижена. Желающих приобрести "счастливый" и "хрустящий" талисман пока не нашлось.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге продают осколок метеорита древней планеты.

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Теги: авито, объявление авито, счастливые деньги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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