Администрация Выборгского района поддержала инициативу об открытии точек сбора автопокрышек

Администрацией Выборгского района проведены переговоры о поддержке акции и открытии для жителей возможности сдать шины на переработку.

В Выборге в рамках прошедшей экологической акции по сбору автомобильных покрышек достигнуто предварительное соглашение об открытии точек сбора автопокрышек. Организаторами выступили региональная Управляющая компания по обращению с ТКО, некоммерческое объединение, инициирующее сбор шин по всей стране, и предприятие-переработчик. Администрация Выборгского района поддержала инициативу. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Во время прошедшей акции за 4 часа жители Выборга привезли на пункт приема практически 4 тонны автомобильных покрышек.

Администрацией Выборгского района проведены переговоры о поддержке акции и открытии для жителей возможности сдать шины на переработку.

Администрация Выборгского района поддерживает такое направление работы. Акция очень нужная. Давно назрела необходимость решить вопрос с утилизацией шин. Тем более в нашем городе, где нередко шины складируют во дворах. Для района утилизация автомобильных покрышек тоже важна. Очень часто шины складируют в лесу. Это вредит экологии. Мы ведем переговоры с организаторами акции, в дальнейшем определим места для складирования автомобильных покрышек и дадим объявление через средства массовой информации, куда жители смогут свозить отработанные шины. Анна Каграманян, председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Выборгского района

Непосредственно на площадке сбора автомобильных покрышек состоялись переговоры с участием представителей регионального оператора, завода-переработчика, союза производителей и импортеров шин, а также комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Выборгского района, отдела благоустройства районной администрации.

Шины будут переработаны в резиновую крошку, которую в дальнейшем используют для производства резинового покрытия детских площадок различных резиново-технических изделий.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО