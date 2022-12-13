"Ночлежка" проводит сбор куличей до 16 апреля

Принести можно любые куличи – маленькие, средние, большие, домашние, покупные, с украшениями и без.

Всю эту неделю и по 16 апреля благотворительная организация "Ночлежка" проводит сбор куличей.

Сбор проводится в Петербурге и Москве: принести угощения можно в любой удобный лень с 10:00 до 21:00. В Петербурге – Боровая улица, 112Б (вход с Расстанной, 1), в Москве – Бумажный проезд, 2/2, стр.6.

Принести можно любые куличи – маленькие, средние, большие, домашние, покупные, с украшениями и без.

Сбор куличей мы устраиваем для всех, кто приходит к нам за помощью, вне зависимости от их религиозных взглядов. Хорошо, когда есть с кем разделить праздник и почувствовать, что ты не одинок. Ночлежка

Недавно повар поделился с Piter.TV рецептом творожного пасхального кулича.

Фото: ВКонтакте/ Ночлежка