В петербургском магазине продавали 111 кг санкционки

Административное лицо привлекли к штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура пресекла реализацию санкционной продукции в одном из магазинов Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В магазине на Шлиссельбургском проспекте, д. 17, к. 1, без соответствующих документов продавались сыры и мясная продукция из стран Евросоюза общим весом 111 кг.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов). Виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Весной в Кингисеппе задержали мужчину за попытку дать 700 евро таможеннику за провоз "санкционки".

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура