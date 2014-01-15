В петербургском магазине продавали 111 кг санкционки

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура пресекла реализацию санкционной продукции в одном из магазинов Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В магазине на Шлиссельбургском проспекте, д. 17, к. 1, без соответствующих документов продавались сыры и мясная продукция из стран Евросоюза общим весом 111 кг.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов). Виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Весной в Кингисеппе задержали мужчину за попытку дать 700 евро таможеннику за провоз "санкционки".
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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