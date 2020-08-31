На тетеревиный ток в Приозерском районе прилетели самки

С конца февраля сюда слетались женихи и делили территорию.

В Приозерском районе Ленобласти на тетеревином току появились невесты. Самцы токуют каждый год в одном и том же месте, сообщил биолог Павел Глазков.

Ток для птиц имеет магическое значение. С конца февраля сюда слетались женихи и делили территорию. Сейчас все места разобраны, и задача самцов – не пускать конкурентов на свой индивидуальный участок.

Самцы преобразились. Их брови увеличились в размере в сотни раз! Невесты расхаживают по току, присматривая женихов. А самцы, чтобы их заметили издалека, высоко подпрыгивают, издавая чуффыкающие звуки. Павел Глазков, биолог

Когда тетерка заходит на территорию потенциального жениха, он сразу начинает танцевать, пытается заинтересовать ее песней-бормотанием, бровями и хвостом. Одна из невест взлетела на сосну, чтобы рассмотреть претендентов сверху.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков