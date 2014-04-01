Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

Самыми безопасными являются напитки, полученные путем естественного брожения.

Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал коктейли самым опасным для здоровья алкогольным напитком. Об этом сообщило издание "Московская медицина".

По словам врача, именно в коктейлях содержится огромное количество красителей и вкусовых добавок, которые еще и разбавляются алкоголем. Пиво, по словам нарколога, также наносит вред организму, так как на большинстве предприятий его производят из концентрата.

Самыми безопасными являются напитки, полученные путем естественного брожения виноградных соков. Употребление вин не вызывает такой выраженной агрессии со стороны организма человека.

Ранее другой нарколог назвал способ определения алкоголизма.

Фото: Piter.tv