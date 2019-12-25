Терапевт назвал самый дешевый способ повысить иммунитет

Медики не советуют пить иммуномодуляторы.

Наиболее доступным и действенным способом поднять иммунитет является употребление напитка с кислыми ягодами – брусникой, калиной, рябиной, облепихой, а также можно с лимоном. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Бурлакова.

Вода с лимоном и/или ягодами может помочь организму восстановить кислотно-щелочной баланс и снабдить организм витаминами. Также врач отметила, что в день нужно пить по 30 мл жидкости на килограмм веса.

Также для иммунитета полезна настойка из прополиса, который можно орошать рот и нос. Можно в пищу употреблять красный перец, васаби, хрен. Эти продукты стимулируют пищеварительную систему, в которой около 70% иммуномодулирующих клеток человека.

Если человек хочет меньше болеть, ему следует отказаться от приёма иммуномодуляторов, потому что иммунная система очень чувствительна к такого рода лекарственным препаратам. Они не только не помогают, но иногда и делают хуже организму.

Также британский врач назвала три способа избавиться от простуды.

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