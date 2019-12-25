Петербуржцы назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными

Также 6% респондентов высказали мнение, что любая работа скучна, если она не любима.

Петербуржцы в ходе опроса SuperJob назвали самые скучные профессии. В рейтинге самых скучных профессий лидируют охранник, бухгалтер и сторож, а 16% уверены, что скучных профессий не бывает.

Самая скучная профессия, по мнению петербуржцев, – охранник: так считают 17% опрошенных. На втором месте – бухгалтер (9%). Третье место занимает сторож (5%). Ещё 4% респондентов считают, что чаще всего скучают на работе продавцы. А 3% считают максимально неинтересной работу вахтера. Еще 3% уверены, что тоску вызывает любая офисная деятельность. По 2% считают унылым труд библиотекарей, дворников и архивариусов. Среди других скучных профессий петербуржцы назвали гардеробщиков, депутатов, лифтеров, методологов, операторов конвейеров, переводчиков, программистов, фасовщиков.

Также 6% респондентов высказали мнение, что любая работа скучна, если она не любима. В то же время 16% утверждают, что скучных профессий не бывает.

Мужчины чаще называли унылой охранную деятельность и офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и продавца. В целом же жительницы Санкт-Петербурга чаще утверждали, что скучных профессий нет.

Почти половина жителей Петербурга испытывают чувство гордости за компанию, в которой трудятся — такую статистику представил сервис по подбору вакансий SuperJob.

Фото: unsplash (Collin)