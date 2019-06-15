Перечислены самые популярные пригородные маршруты из Петербурга

На первом месте маршрут "Финляндский вокзал — Выборг", по нему перевезено более 141 тыс. человек (+20%).

В пресс-службе ОЖД перечислили самые популярные пригородные маршруты февраля на электропоездах из Петербурга.

На первом месте маршрут "Финляндский вокзал — Выборг", по нему перевезено более 141 тыс. человек (+20%). Вторую строчку занимает направление "Балтийский вокзал — Старый Петергоф", им воспользовались свыше 141 тыс. пассажиров (+8%). По маршруту "Витебский вокзал — Павловск" перевезли более 145 тыс. человек (+4%).

Также рост показывают маршруты маятниковой миграции: "Колпино — Тосно — Колпино" перевезено свыше 31 тыс. пассажиров (+11%), "Рыбацкое — Ижоры — Рыбацкое" – более 9 тыс. человек (+9%).

Ранее на Piter.TV: в 2024 году в "Сапсанах", курсирующих между Москвой и Петербургом, собрали более 1,3 тонны пластика.

Фото: Piter.TV