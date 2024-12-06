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В 2024 году в "Сапсанах", курсирующих между Москвой и Петербургом, собрали более 1,3 тонны пластика
Сегодня, 16:53
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В 2024 году в "Сапсанах", курсирующих между Москвой и Петербургом, собрали более 1,3 тонны пластика

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Отходы сданы на переработку.

В прошлом году в поездах "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Петербургом, собрали более 1,3 тонны пластика и свыше 350 тонн другого мусора. Отходы сданы на переработку, рассказали 13 марта в ОЖД. 

Во время поездок стюарды собирают мусор с помощью тележки, состоящей из двух боксов – контейнера для пластика и для других отходов. Так, к акции может присоединиться любой пассажир. 

Отмечается, что каждый "Сапсан" оснащен пятью тележками. 

Ранее на Piter.TV: первые поезда для ВСМ Москва – Петербург начнут поступать в 2027 году. 

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Теги: сапсаны, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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