В Ленинградском зоопарке показали соседей по вольеру саймири и агути

Саймири и агути родом из тропических лесов Южной Америки.

В Ленинградском зоопарке рассказали, как уживаются в вольере беличьи саймири и оливковый агути.

Отмечается, что такие смешанные экспозиции не являются редкостью. В случае, если животные в дикой природе обитают в схожих условиях и не враждуют, то иногда их могут поселить в один вольер. Для них естественно взаимодействовать не только со своими сородичами, но и с самыми разнообразными соседями.

Саймири и агути родом из тропических лесов Южной Америки. Так, и тем, и другим нужен теплый и влажный климат. Рацион их тоже схож: эти животные предпочитают есть фрукты, овощи, орехи, насекомых, яйца и лягушек.

Агути Оливер давно привык к таким активным соседям, как саймири, поэтому регулярно использует свои природные навыки. Во время кормления он сначала прячет в укромные местечки все самые вкусные угощения и только потом начинает есть из миски оставшуюся еду. Но не переживайте, киперы всегда следят за тем, чтобы все были сытыми! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали бриллиантовую горлицу.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка