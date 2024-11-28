Ленинградский зоопарк показал петербуржцам бриллиантовую горлицу

В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали бриллиантовую горлицу.
Эти пернатые являются самыми маленькими представителями семейства голубиных. Их размеры достигают 20 сантиметров в длину, вес составляет 40 граммов. Бриллиантовые горлицы почти в два раза меньше и легче обычных голубей.
Птички получили свое имя благодаря оперению: у них серо-голубой окрас, который усыпан сверкающими белыми и черными пятнами на шее и боках.
Оперение бриллиантовых горлиц напоминает те самые драгоценные камни, которые принято считать лучшими друзьями девушек.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее в учреждении показали, что ест таинственный питомец.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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