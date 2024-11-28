Ленинградский зоопарк показал петербуржцам бриллиантовую горлицу

Эти пернатые являются самыми маленькими представителями семейства голубиных.

В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали бриллиантовую горлицу.

Эти пернатые являются самыми маленькими представителями семейства голубиных. Их размеры достигают 20 сантиметров в длину, вес составляет 40 граммов. Бриллиантовые горлицы почти в два раза меньше и легче обычных голубей.

Птички получили свое имя благодаря оперению: у них серо-голубой окрас, который усыпан сверкающими белыми и черными пятнами на шее и боках.

Оперение бриллиантовых горлиц напоминает те самые драгоценные камни, которые принято считать лучшими друзьями девушек. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали, что ест таинственный питомец.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка