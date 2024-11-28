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Ленинградский зоопарк показал петербуржцам бриллиантовую горлицу

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Эти пернатые являются самыми маленькими представителями семейства голубиных.

В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали бриллиантовую горлицу. 

Эти пернатые являются самыми маленькими представителями семейства голубиных. Их размеры достигают 20 сантиметров в длину, вес составляет 40 граммов. Бриллиантовые горлицы почти в два раза меньше и легче обычных голубей. 

Птички получили свое имя благодаря оперению: у них серо-голубой окрас, который усыпан сверкающими белыми и черными пятнами на шее и боках. 

Оперение бриллиантовых горлиц напоминает те самые драгоценные камни, которые принято считать лучшими друзьями девушек. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали, что ест таинственный питомец. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: горлицы, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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