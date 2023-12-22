Стартовал монтаж сада-трансформера на Исаакиевской площади

Работники садово-паркового предприятия "Центральное" устанавливают вазоны, высаживают деревья, цветы и кустарники, идет постоянный полив растений.

В Петербурге 24 мая начался монтаж сада-трансформера на Исаакиевской площади. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Работники садово-паркового предприятия "Центральное" устанавливают вазоны, высаживают деревья, цветы и кустарники, идет постоянный полив растений. Как и в 2023 году, здесь создадут шесть зон отдыха с устройством контейнерного и вертикального озеленения. Речь идет о 104 липах, восьми кленах, 48 туях. Между ними посадят свыше 4 тыс. цветов и около 500 кустарников. Возвращается постоять и самшит, украшавший сад в минувшем сезоне. Всю зиму его сохраняли в оранжерее СПП "Пушкинское".

При посадке сначала обеспечивается дренаж, затем контейнеры заполняются грунтом, вносятся удобрения, размещаются саженцы, поверхность отсыпается мульчой. После окончания работ специалистам предстоит все лето ухаживать за временной зеленой зоной, поливать, при необходимости пропалывать, следить за тем, как себя чувствуют растения, проводить уборку территории. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга