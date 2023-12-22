В Пулково стартовали работы по благоустройству

Зону въезда украсили первыми цветами.

Аэропорт Пулково превращается в цветущий сад. Сотрудники технической дирекции вместе со студентами-участниками проекта "Взлетная полоса" проводят работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Зону въезда украсили первыми цветами. Кроме того, на данный момент ведутся работы по замене дорожного покрытия. В ближайшее время специалисты приступят к обновлению разметки.

Превращаем аэропорт в цветущий сад, который будет радовать вас красотой. Пресс-служба аэропорта Пулково

Ранее мы писали, что сквер на бульваре Новаторов превратят в общественное пространство.

Фото: Telegram / Аэропорт Пулково