Сквер на бульваре Новаторов превратят в общественное пространство

В парке высадят более 120 деревьев, включая дуб, ели, яблони и груши. Здесь установят новую уличную мебель.

В сквере на бульваре Новаторов проведут работы по благоустройству. Площадка станет новой точкой притяжения петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Специалисты будут работать в два этапа. До конца июля они приведут в порядок часть сквера по бульвару Новаторов до улицы Подводника Кузьмина, а до середины октября часть до Дачного проспекта.

Территорию ждет масштабное озеленение. В парке высадят более 120 деревьев, включая дуб, ели, яблони и груши. Кроме того, здесь высадят три тыс. кустарников. В сквере появится бессчётное количество многолетних цветов и злаковых растений на площади более 1000 квадратных метров.

Здесь установят уличную мебель, беседки, яркие детские площадки.

Ранее мы писали, что благоустройство Суздальских озер закончат осенью 2024 года.

Фото: Telegram / ГАТИ