Благоустройство Суздальских озер закончат осенью 2024 года

Проект по каждому из озер был разработан с учетом пожеланий местных жителей.

В Петербурге у Суздальских озер активно ведется процесс благоустройства. Большая часть работ была завершена в 2023 году, в ходе которых были приведены в порядок пляжи и прилегающие территории. В 2024 году планируется уделить особое внимание дополнительному озеленению и обустройству Верхнего озера.

Суздальские озера, которые долгое время были заброшены, начали реконструировать и благоустраивать с 2020 года. В настоящее время южная сторона Верхнего, Среднего и Нижнего озер активно приводится в порядок.

Проект по каждому из озер был разработан с учетом пожеланий местных жителей. В результате здесь появились современные пешеходные зоны, пляжи, детские игровые городки и спортивные площадки.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию павильона "Храм Дружбы" в Павловском парке выделят 117 млн рублей.

Фото: Правительство Петербурга