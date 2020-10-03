В Петербурге 25 июня отмечают Сабантуй

Праздник смогли сохранить татарский и башкирский народы.

Сегодня, 25 июня, в Петербурге отмечается народный праздник Сабантуй. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздник смогли сохранить татарский и башкирский народы. Впервые в Северной столице его отметили в Юсуповском саду в 1913 году. С 1956 года его ежегодно отмечают в деревне Энколово Всеволожского района.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с датой, пожелал им благополучия, добра и мира.

Градоначальник поблагодарил бессменных организаторов Сабантуя - руководителей и членов Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. Их усилиями, умением объединять людей Сабантуй в Петербурге всегда отмечается широко и весело, отметил он.

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Фото: ВКонтакте / Петербургский Сабантуй - 2014