Александр Беглов поздравил петербуржцев с праздником Сабантуй

День Сабантуя — время добра, светлых помыслов и надежд.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил поздравления жителям города с традиционным праздником татарского и башкирского народов — Сабантуем. В своем обращении, распространенном пресс-службой Смольного, глава Северной столицы пожелал всем здоровья, благополучия и процветания.

"День Сабантуя – время добра, светлых помыслов и надежд. Этот праздник напоминает, что главным в жизни каждого человека остаются счастье родных и близких, крепкая дружба, трудолюбие и взаимопонимание. Сабантуй – это символ единения и дружбы. Все народы России вместе сегодня строят великую страну и плечом к плечу защищают Родину." Александр Беглов

Губернатор подчеркнул особую значимость Сабантуя как праздника, олицетворяющего традиционные ценности. Историческая справка: в Петербурге Сабантуй впервые отметили в 1913 году в Юсуповском саду. В современный период местом проведения праздника стала деревня Энколово во Всеволожском районе Ленинградской области, где ежегодно собираются представители разных народов для сохранения и популяризации национальных традиций.

Ранее Piter.TV сообщал о программе и традиции праздника Курбан-Байрама.

Фото: Комитет МСУ Ленинградской области