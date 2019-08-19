В центральной городской библиотеке Пушкина жителям в интерактивном формате расскажут о российском триколоре

В Центральной городской библиотеке имени Пушкина 22 августа проведут интерактивное занятие, посвящённое Дню государственного флага России. На него приглашают всех жителей Северной столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Собрание состоится в 14:00. Гостям расскажут об истории и судьбе российского флага. Затем горожане смогут посетить выставку с изданиями о символах России, после чего начнется практическая часть. На мастер-классе посетители научатся создавать своими руками флаги в разной технике.
Ранее на Piter.tv: в Таврическом саду в День Государственного флага России пройдут гуляния.
Фото: pixabay.com
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