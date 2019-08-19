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В центральной городской библиотеке Пушкина жителям в интерактивном формате расскажут о российском триколоре
Сегодня, 19:09
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В центральной городской библиотеке Пушкина жителям в интерактивном формате расскажут о российском триколоре

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Мероприятие проведут в День государственного флага РФ, 22 августа.

В Центральной городской библиотеке имени Пушкина 22 августа проведут интерактивное занятие,  посвящённое Дню государственного флага России. На него приглашают всех жителей Северной столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Собрание состоится в 14:00. Гостям расскажут об истории и судьбе российского флага. Затем горожане смогут посетить выставку  с изданиями о символах России, после чего начнется практическая часть. На мастер-классе посетители научатся создавать своими руками флаги в разной технике.

Ранее на Piter.tv: в Таврическом саду в День Государственного флага России пройдут гуляния.

Фото: pixabay.com

Теги: день государственного флага рф, интерактивное занятие, праздник в петербурге, центральная городская детская библиотека имени пушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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