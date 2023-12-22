В Волхове спасатели достали из воды тело мужчины, который незадолго до этого упал с железнодорожного моста. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.
Дежурной смене поисково-спасательного отряда Новая Ладога 11 марта поступила информация о том, что с железнодорожного моста в реку Волхов упал мужчина.
При проведении поисковых работ спасателями обнаружено тело мужчины, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.
Ранее тело мужчины нашли спасатели на льду Ладожского озера в деревне Ганнибаловка.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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