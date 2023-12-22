Его тело спасатели доставили на берег.

В Волхове спасатели достали из воды тело мужчины, который незадолго до этого упал с железнодорожного моста. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Дежурной смене поисково-спасательного отряда Новая Ладога 11 марта поступила информация о том, что с железнодорожного моста в реку Волхов упал мужчина.

При проведении поисковых работ спасателями обнаружено тело мужчины, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.

Ранее тело мужчины нашли спасатели на льду Ладожского озера в деревне Ганнибаловка.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО