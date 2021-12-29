С поезда "Москва – Петербург" сняли влюбленного зацепера

В прошедшие выходные с поезда, следовавшего из Москвы в Петербург, сняли влюбленного зацепера. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Зацепера сняли с поезда на станции "Угловка" в Новгородской области. Полицейским 21-летний москвич пояснил, что он хотел поехать в Петербург, чтобы встретиться с возлюбленной. Однако денег на билет у него не оказалось, поэтому он решил таким образом добраться до Северной столицы.
На экстремала был составлен административный протокол, также с ним была проведена профилактическая беседа.
В августе 2021 года полиция задержала зацепера на Московском вокзале в Петербурге.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все