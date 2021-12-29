  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С поезда "Москва – Петербург" сняли влюбленного зацепера
Сегодня, 16:46
127
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С поезда "Москва – Петербург" сняли влюбленного зацепера

0 0

Полицейским 21-летний москвич пояснил, что он хотел поехать в Петербург, чтобы встретиться с возлюбленной.

В прошедшие выходные с поезда, следовавшего из Москвы в Петербург, сняли влюбленного зацепера. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Зацепера сняли с поезда на станции "Угловка" в Новгородской области. Полицейским 21-летний москвич пояснил, что он хотел поехать в Петербург, чтобы встретиться с возлюбленной. Однако денег на билет у него не оказалось, поэтому он решил таким образом добраться до Северной столицы.

На экстремала был составлен административный протокол, также с ним была проведена профилактическая беседа.

В августе 2021 года полиция задержала зацепера на Московском вокзале в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: зацепер, поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии