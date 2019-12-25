С карты петербурженки по неизвестным причинам исчезли 2,5 млн рублей

Никаких уведомлений о списании денежных средств она не получала, звонков от неизвестных ей не поступало.

С карты пенсионерки пропали более 2,5 миллионов рублей. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 70-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 15 июня до 20 сентября неустановленное лицо совершило списание с ее банковского счета 2 526 000 рублей.

Установлено, что ноября женщина зашла в отделение банка, где ей стало известно о том, что с её банковской карты неизвестным несколькими транзакциями были списаны 2 526 000 рублей. Никаких уведомлений о списании денежных средств она не получала, звонков от неизвестных ей не поступало.

Ранее стало известно, что операторам связи могут разрешить передавать данные клиентов банкам и турфирмам.

Фото: pixabay