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Стало известно, с какими жалобами обращаются горожане на портал "Наш Санкт-Петербург"
Сегодня, 12:51
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Стало известно, с какими жалобами обращаются горожане на портал "Наш Санкт-Петербург"

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Ежедневно на портал присылают по 3 тыс. обращений.

В комитете по информатизации и связи рассказали, какие обращения поступают от петербуржцев на портал "Наш Санкт-Петербург". Более 5,1 тыс. жалоб поступило на отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда.

На втором месте оказалась категория "Мусор на внутридворовой территории" – 3,58 тыс. обращений. Тройку лидеров замыкает "Неудовлетворительное состояние парадной" – 3,8 тысяч сообщений.

Также петербуржцы недовольны объявлениями на стенах дома и насекомыми. 

Ежедневно на портал поступает около 3 тыс. жалоб. Порталом пользуются 215 тысяч человек. 

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского хотели закрасить после жалобы на портале. 

Фото: Piter.TV

Теги: жалобы, обращения граждан, портал наш санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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