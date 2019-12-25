Стало известно, с какими жалобами обращаются горожане на портал "Наш Санкт-Петербург"

Ежедневно на портал присылают по 3 тыс. обращений.

В комитете по информатизации и связи рассказали, какие обращения поступают от петербуржцев на портал "Наш Санкт-Петербург". Более 5,1 тыс. жалоб поступило на отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда.

На втором месте оказалась категория "Мусор на внутридворовой территории" – 3,58 тыс. обращений. Тройку лидеров замыкает "Неудовлетворительное состояние парадной" – 3,8 тысяч сообщений.

Также петербуржцы недовольны объявлениями на стенах дома и насекомыми.

Ежедневно на портал поступает около 3 тыс. жалоб. Порталом пользуются 215 тысяч человек.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского хотели закрасить после жалобы на портале.

Фото: Piter.TV