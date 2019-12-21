Автоэксперты рассказали, с каким пробегом машину лучше не покупать

Определить, скрученный пробег на машине или нет, можно по состоянию салона и кузова.

Пробег и дата выпуска считаются главными ориентирами при выборе автомобиля с пробегом, но и эти показатели часто бывают обманчивыми. Эксперты "Российской газеты" рассказали, на что еще нужно обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

В первую очередь специалисты посоветовали не ориентироваться только на пробег. Бывает, что на машине, которой пользовались три года, пробег будет 10 тысяч километров, а на машине с годовым использованием пробег ещё больше.

Оптимальным для "трехлетки" считается пробег от 50 до 60 тысяч километров, для "пятилетки" – 90-100 тысяч.Определить, скрученный пробег на машине или нет, можно по состоянию салона и кузова. Если автомобиль использовали очень активно, на это укажут сколы на капоте и бампере, лобовое стекло будет затерто, как и люфт водительской двери, а тормозные диски будут изношены. Также на скрученный пробег могут указать изношенные вставки на дверях около ручек, стертые надписи на кнопках, продавленные сиденья.

Автомобилисты стали больше тратить на штрафы.