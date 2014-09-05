С банковского счета петербургского пенсионера украли почти 22 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, похитившего с банковского счета пенсионера почти 22 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Московского района 13 июня обратился 74-летний пенсионер с сообщением, что в период с 20 мая по 5 июня этого года неизвестный злоумышленник неустановленным способом перевёл с его расчетного счета на различные счета 21 млн 891 тысячу 836 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)